В Петербурге легковой автомобиль протаранил автобус

В комментариях петербуржцы написали, что автобус виноват. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В комментариях петербуржцы написали, что автобус виноват. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Северной столице легковая машина протаранила автобус.

ДТП случилось на перекрестке проспекта Александровской Фермы и улицы Седова. KIA, поворачивая направо, протаранила автобус. Об этом сообщает Peterburg2.

В комментариях петербуржцы написали, что автобус виноват. А вот по шоферской этике легковушка могла бы и пропустить неповоротливую большую машину.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Обводном канале произошло серьезное ДТП. В результате удара легковой автомобиль превратился в груду металла. Авария случилась в среду, 6 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что машина полностью смята. Кто стал вторым участником аварии — не сообщается. Транспорт окружили спасатели, на месте происшествия также прибыли две машины скорой помощи. Движение на участке затруднено.