ВОЗ одобрила применение первой в мире вакцины от малярии

Всемирная организация здравоохранения одобрила применение первой в мире вакцины от малярии и дала рекомендации начать ее использовать по всей планете. Об этом заявила глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он рассказал, что в начале своего пути он занимался исследованием малярии и долго ждал того дня, когда появится эффективная вакцина против этого ужасного заболевания. Он отметил, что теперь она разработана, и ВОЗ ее рекомендует. Глава также заявил, что она абсолютно безопасна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Применение новой вакцины поможет каждый год спасать тысячи детей в Африке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Швеция и Дания приостановили использование вакцины Moderna для молодежи. В минздраве Дании отметили, что перестали вакцинировать вакциной Moderna против ковида подростков до 18 лет. Такое решение приняли «в качестве меры предосторожности».