В Петербурге сегодня снова без существенных осадков

В Петербурге сегодня снова без существенных осадков
В Петербурге сегодня снова без существенных осадков. Фото: pexels.com.

В последний рабочий день погода снова не подводит петербуржцев.

Существенных осадков не предвидится. По сообщению ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха сегодня днем будет чуть прохладнее, чем в предыдущие дни, но ненамного. Воздух прогреется до +11…+13 градусов.

Синоптики обещают умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление днем не будет существенно меняться.

Горожане наслаждаются последними днями теплой осенней погоды. Уже очень скоро наступит последний месяц сезона, после которого тихими шагами подкрадется зима.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфандрассказал на пресс-конференции «Известий» рассказал, что сейчас город на Неве находится во власти мощного антициклона, который уносит холодный воздух с севера на юг, а теплый, наоборот, несет на север.

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