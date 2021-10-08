На утро пятницы загруженность дорог в Петербурге составляет от 4-5 баллов

На утро пятницы загруженность дорог в Петербурге составляет от 4-5 баллов. Фото: "Яндекс.Пробки"

На утро пятницы загруженность дорог в Петербурге составляет от 4-5 баллов. Фото: "Яндекс.Пробки"

Начался последний рабочий день большинства людей в Петербурге. Сегодня пятница, а значит стоит ожидать загруженность на дорогах. Уровень пробок схож с обычным режимом движения в будние дни, — 4-5 баллов. Самое трудной для движение по городу время на ближайшее время — это 9 часов, как раз тогда, когда горожане добираются до своих офисов и рабочих помещений.

Сейчас в Северной столице уровень пробок 6 баллов, но уже к 9 он может снизиться до 5, а далее до 4 баллов.

«Красные» участки с затрудненным движением отмечаются на улице Профессора Попова, 9-ой Советской улице от Греческого проспекта до Суворовского проспекта, ограничено движение по Шкиперовскому протоку, проспекту Испытателей, Трамвайному проспекту, Кленовой улице, Инженерной улице, улице Стахановцев, улице Булавского, улице Вокка, улице Белы Куна, Столичной улице.

Пробки и затруднения на дорогах образовались из-за большого количества перекрытия движения в связи с ремонтными работами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Пикаловом мосту и Приморском путепроводе в период с 8 до 15 октября запланированы дорожные работы по замене асфальта. Для водителей введут ограничения движения.