Ремонт ограничит движение на Пикаловом мосту и Приморском путепроводе

Ремонт ограничит движение на Пикаловом мосту и Приморском путепроводе
Пикалов мост закроют на время ремонта. Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

На Пикаловом мосту и Приморском путепроводе запланированы дорожные работы по замене асфальта. Для водителей введут ограничения движения.

Как сообщает пресс-служба петербургского «Мостотреста», движение транспорта по Приморскому путепроводу, расположенному над улицей Савушкина, ограничат в период с 8 до 15 октября. Ограничения будут вводить поэтапно.

Пикалов мост через канал Грибоедова на время ремонта дорожного полотна собираются полностью закрыть. Он будет недоступен для автомобилистов с 8 по 14 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт Биржевого моста закончится в 2023 году: пробки неминуемы. Основная нагрузка ляжет на близлежащий Тучков мост. Альтернативы ему нет. Однако существуют и более дальние объезды по Троицкому мосту и мосту Бетанкура.

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