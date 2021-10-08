Названа пятерка самых редких и дорогих автомобилей на Авито Авто в 2021 году

Названа пятерка самых редких и дорогих автомобилей на Авито Авто в 2021 году. Фото:"Авито Авто"

Названа пятерка самых редких и дорогих автомобилей на Авито Авто в 2021 году. Фото:"Авито Авто"

В этом году на автомобильном рынке появилось пять призеров, которые привлекли больше всего внимания пользователей, автожурналистов и ценителей эксклюзивных спортивных автомобилей. Специалисты Авито Авто сделали подборку объявлений, размещенных с января по сентябрь 2021 года, которые вызвали наибольший интерес у пользователей.

Среди «золотой» пятерки Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Aston Martin Vanquish, Mercedes-Benz SLR McLaren и Dodge Viper.

Открывает пятерку лидеров Bugatti Veyron, цена которого составила 137 500 000. В Москве в этом году можно было купить Bugatti Veyron с пробегом, самый известный гиперкар в мире, один из 450 существующих экземпляров с 16-цилиндровым 8 литровым двигателем мощностью 1001 л.с. Мультимиллионер Мэнни Хошбин заявил, что содержание такого гиперкара потребует от владельца больших вложений: два года эксплуатации гиперкара обходятся примерно в 100 000 долларов.

На втором месте по стоимости, н не по качеству, расположился SLR Мак-Ларен за 21 000 000. Он может похвастаться карбоновым кузовом и дверями, открывающимися вперед-вверх, а также большим спросом на Авито Авто. Автомобиль 2004 года выпуска оборудован 626-сильным двигателем V8 с механическим нагнетателем способен разогнаться до сотни за 3,8 секунды.

Третье место занял Lamborghini Aventador. Суперкар 2013 года выпуска с пробегом 15 300 км прямо сейчас выставлен на продажу на Авито Авто по цене в 20 000 000 рублей. Итальянский спортивный автомобиль оснащен 6,5-л двигателем V12 мощностью 700 лошадиных сил.

Четвертый автомобиль, пользующийся большой популярностью у автолюбителей, — флагман английской марки Aston Martin — Vanquish. Модель продавалось на Авито Авто по цене 17 875 000 рублей. В фильме «Умри, но не сейчас» Ванквиш Джеймса Бонда был оснащен двумя самонаводящимися пулеметами, радаром и ракетами.

Замыкает пятерку лидеров Dodge Viper, который сейчас можно приобрести на вторичном рынке за 2 500 000 рублей. Название суперкара отсылает к характерному «хищному» экстерьеру, который частично отражает перевод слова как «гадюка». Узкие фары, удлиненный капот и характерная форма воздухозаборника с четверкой прорезей, напоминает рептилию.

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