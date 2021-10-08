Пострадавшая в ДТП с Porsche петербурженка скончалась в больнице

У Павловского дворца произошло смертельное ДТП.

Дорожный инцидент случился у дома 20 по Садовой улице Павловска.

По предварительной информации, в аварию попали легковые автомобили Porsche и KIA.

В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка KIA. За ней приехала карета скорой помощи. Ее увезли в тяжелом состоянии. Как стало известно gazeta.spb.ru, в больнице она скончалась. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Обводном канале произошло серьезное ДТП. В результате удара легковой автомобиль превратился в груду металла.