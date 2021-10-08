Восстанавливается движение автобусов «Метро Рыбацкое» — «Металлострой»

В Петербурге с 11 октября восстанавливается движение автобусов маршрута 115 «Метро Рыбацкое» — «Металлострой», сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Новый маршрут улучшит транспортную доступность жителей жилищных комплексов «Живи в Рыбацком» и «Невские паруса». Восстанавливается движение автобусов маршрута 115. Транспорт будет работать по будним дням с интервалами 10-12 минут в часы особой загруженности города, а в остальное время с интервалом от 17 до 23 минут.

Трасса маршрута включает в себя остановки «Метро «Рыбацкое», Прибрежную улицу, Шлиссельбургский проспект, Советский проспект, Петрозаводское шоссе, Центральную улицу конечную остановку «Металлострой, ДК имени Маяковского».

Режим работы: от остановки «Метро «Рыбацкое» с 6:30 до 22:00, от остановки «Металлострой, ДК имени Маяковского» с 6:00 до 21:30.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маршрут трамвая №7 продлили на 1,3 км до Ладожского вокзала. Раньше трасса трамвая, соединявшая Невский район с центром города, проходила через станции метро «Улица Дыбенко», «Ломоносовская», «Площадь Александра Невского», «Новочеркасская».