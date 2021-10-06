В Петербурге продлили маршрут трамвая №7

В Петербурге продлили маршрут трамвая №7
В Петербурге продлили маршрут трамвая №7. Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Маршрут трамвая №7 продлили на 1,3 км до Ладожского вокзала с сегодняшнего дня, сообщила пресс-служба комитета по транспорту. Раньше трасса трамвая, соединявшая Невский район с центром города, проходила через станции метро «Улица Дыбенко», «Ломоносовская», «Площадь Александра Невского», «Новочеркасская».

С сегодняшнего дня на Гранитной улице уложены новые трамвайные пути, а около метро «Ладожская» Горэлектротранс сделал специальный съезд, использующийся трамваем для разворота при отсутствии трамвайного кольца.

«Многие решения, связанные с организацией работы общественного транспорта, появляются в ответ на обращения жителей города. Например, по таким обращениям в сентябре мы улучшили транспортную доступность некоторых микрорайонов в разных частях города», — заявляет губернатор города Александр Беглов.

На вновь продленной линии трамвая №7 задействованы двухкабинные вагоны, благодаря чему в конце маршрута водитель переходит в другую кабину в конце маршрута и, перестраиваясь на другие пути, едет в обратном направлении. Трасса маршрута трамвая уже продлевалась в 2020 году через мост Александра Невского к конечной станции «Малая Охта».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня приостановлено движение троллейбусов по проспекту Ветеранов между въездом и выездом на конечную станцию «Авангардная улица» до окончания работ на канализационной сети.

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