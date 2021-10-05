6 октября будут изменены маршруты троллейбусов №37 и №48

6 октября будут изменены маршруты троллейбусов №37 и №48
Маршруты троллейбусов №37 и №48 из-за работ на канализационной сети поменяются. Фото: Pixabay

Движение маршрута станет другим из-за аварийных работ на канализационной сети, сообщает Петербургский ГУП «Горэлектротранс».

Завтра, с 1 часа утра 6 октября до окончания работ на канализационной сети будет приостановлено движение троллейбусов по проспекту Ветеранов между въездом и выездом на конечную станцию «Авангардная улица».

Троллейбус № 48 начнет движение от станции «улица Васи Алексеева» по действующей трассе до Ленинского проспекта, затем по Ленинскому проспекту до станции «проспект Героев». В обратном направлении движение будет осуществляться по действующей трассе, говорится в сообщении.

Троллейбус №37 будет следовать по действующей трассе на машинах с увеличенным автономным ходом.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Петербурге с 8 по 11 октября поменяется маршрут троллейбуса №13, проезд на Мориса Тореза у домов № 64-68 закроют из-за ремонтных работ на водопроводе.

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