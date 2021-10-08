Таврическую улицу перекроют из-за «Женского забега»

Таврическую улицу перекроют из-за &#171;Женского забега&#187;
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

Автомобилистов Петербурга ждут новые ограничения движения в центре города в связи с «Женским забегом».

Как сообщает городской комитет по транспорту, спортивное мероприятие «Женский забег» пройдет на следующей неделе, 13 октября.

Так, с 7:00 до 11:30 будет закрыто движение транспорта по участку Таврической улицы между Тверской и Кирочной улицами. А с полуночи до 7:00 на этом участке будет запрещено останавливаться.

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут для удобства и предотвращения неприятных ситуаций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с сегодняшнего дня на Пикаловом мосту ограничат движение. Ограничение продлится до 14 октября. Причина перекрытия движения по мосту — замена дорожного полотна.

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