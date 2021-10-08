Граффити с Тальковым закрашивают из-за отсутствия согласования с властями

Граффити с Тальковым закрашивают из-за отсутствия согласования с властями
Граффити с Игорем Тальковым закрасят. Фото: "Аварийный Петербург"

В «Россети Ленэнерго» объяснили, почему закрашивают граффити с советским музыкантом Игорем Тальковым в центре Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе организации, сейчас «Россети» приводят трансформаторную будку с портретом Талькова на Лиговском проспекте в регламентный вид.

В компании заявили, что никогда не возражают против размещения художественных изображений на своих объектах, однако они должны быть согласованы с властями Петербурга.

Художникам нужно обращаться в комитет по градостроительству и архитектуре, чтобы получить разрешение. В противном случае компания обязана восстановить внешний вид объекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сын Игоря Талькова пришел защищать граффити с отцом от коммунальщиков. Изображение не продержалось и двух дней: сегодня его начали закрашивать коммунальные службы.

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