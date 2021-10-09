Спасатели потушили квартирный пожар на проспекте Культуры

Спасатели потушили квартирный пожар на проспекте Культуры
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В субботу, 9 октября, в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:41. На проспекте Культуры, д. 11 корпус 2, в трехкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 10 кв метров.

Справиться с огнем удалось в 01:10. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор провел исследования атмосферного воздуха в Красногвардейском районе Петербурга, где накануне произошел крупный пожар.

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