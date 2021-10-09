Врач-отоларинголог рассказал, как болезнь ухудшает течение коронавируса

Врач-отоларинголог рассказал, как болезнь ухудшает течение коронавируса
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что ангина может привести к более тяжелому течению коронавируса.

По словам медика, на фоне COVID-19 она не может пройти без последствий, сообщает URA.RU.

«Коронавирус на фоне сниженного иммунитета… может переноситься очень тяжело касательно легких, бронхов вплоть до пневмонии», — сказал врач.

С начала пандемии в России выявлено 7 717 356 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 214 485 летальных исходов, выздоровели 6 819 796 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что резкий рост заболеваемости и смертности от COVID-19 в России вызван тем, что люди перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и перевели вирус в разряд привычных, а также с более тяжелыми последствиями CoViD-19.

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