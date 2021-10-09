Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Город спит: пробки в Петербурге составили один балл
Дорожная ситуация на 9 октября. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 10 часов — пробки составят два балла, а после 13 часов — четыре балла.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города, на Садовой улице, набережной Обводного канала, 8-9 линии В.О., Среднем проспекте В.О., Уральской улице, Большом проспекте П.С., Большой Пушкарской улице.

Кроме того, затор наблюдается на улице Савушкина, Кантемировской улице, шоссе Революции, Малоохтинском проспекте.

На юге Петербурга пробка скопилась на Московском шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.

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