Число погибших при обрушении дома в Батуми достигло пяти человек

Число погибших при обрушении дома в Батуми достигло пяти человек
Ранее обрушился подъезд семиэтажного дома. Фото: Pixabay

Число погибших при обрушения здания в Батуми увеличилось до пяти человек.

Спасатели достали тело еще одного, пятого погибшего в Батуми. По данным телекомпании «Рустави 2», погиб несовершеннолетний.

Ранее в центре Батуми, на улице 26 Мая, обрушился подъезд семиэтажного дома. Как минимум двух взрослых и двух детей удалось спасти. По словам главы МВД, под обломками остаются еще трое детей.

На месте происшествия работают около 300 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после падения лепнины на голову прохожей на Малой Морской. Прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства после обрушения лепнины с фасада дома Малой Морской улице.

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