В Петербурге в воскресенье ожидается до +14 градусов и без осадков

В Петербурге в воскресенье ожидается до +14 градусов и без осадков
В разгар дня температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В воскресенье, 10 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный, умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне +8…+10 градусов, днем столбики термометров покажут +12…+14 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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