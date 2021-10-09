В Петербурге в воскресенье ожидается до +14 градусов и без осадков

В разгар дня температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В разгар дня температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В воскресенье, 10 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный, умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне +8…+10 градусов, днем столбики термометров покажут +12…+14 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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