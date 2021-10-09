Жертвами коронавируса за сутки стал 61 петербуржец

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 61 случай

Об этом стало известно в субботу, 9 октября. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 22 382 жителя Петербурга.

В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 215 453 человека, выздоровели 6 840 845 жителей страны.

За минувшие 24 часа подцепили коронавирус 7 746 718 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.