В Красносельском районе загорелся гараж

В Красносельском районе загорелся гараж
В Красносельском районе произошел пожар. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красносельском районе произошел пожар. Горел гараж по всей площади.

В МЧС сообщение о пожаре поступило 9 октября в 14:14. Возгорание произошло по адресу Красносельский район улица Красная, дом 48. В бетонном, но крытой мягкой кровлей, гараже загорелся мусор.

Огонь распространился по всей площади. Размеры гаража составляют 3х4 метра. К борьбе с пожаром от МЧС было привлечено 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар удалось в 14:34. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе на Гражданском проспекте загорелась легковушка. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:30. В автомобиле «Ситроен» выгорел моторный отсек. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава. Также привлекалась спецтехника. Сведений о пострадавших в происшествии также не поступало.

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