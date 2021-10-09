По факту обнаружения человеческих останков в реке Ижора возбуждено уголовное дело

По факту обнаружения человеческих останков в реке Ижора возбуждено уголовное дело
По факту обнаружения человеческих останков в реке Ижора возбуждено уголовное дело. Фото: скриншот с сайта СК по Петербургу и Ленобласти

Останки, обнаруженные в реке Ижора сегодня днем, предположительно принадлежать ребенку. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ленобласти.

В поселке Тельмана Тосненского района сегодня были обнаружены человеческие останки, которые могут принадлежать ребенку. Сумку с привязанной гирей, в которой находились скелетированные останки, обнаружил местный сборщик металлолома. По данным эксперта предположительная давность наступления смерти человека, которому принадлежат останки, около одного года. По обнаруженным фактам Следственным отделом по городу Тосно Следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье «Убийство малолетнего».

На место происшествия сразу прибыл заместитель руководителя Следственного управления, возглавивший работу следственно-оперативной группы. В режиме видеоконференции было проведено межведомственное совещание и запланированы определенные следственно-оперативные мероприятия.

В настоящий момент продолжается расследования уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по информации силовиков, сумка была найдена на дне реки Ижоры около моста «Счастливая корова».

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