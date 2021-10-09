Музей Анны Ахматовой разыскивает потерявшегося кота Осю

Музей Анны Ахматовой разыскивает потерявшегося кота Осю
Музей Анны Ахматовой разыскивает потерявшегося кота Осю. Фото: группа "ВКонтакте"/"Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме"

Петербургский музей Анны Ахматовой объявил о пропаже старейшего музейного кота Оси. Животное нуждается в регулярном приеме лекарств и наблюдении у ветеринара. Сообщение о пропаже появилось на странице музея в группе «ВКонтакте».

Кот Ося из Фонтанного дома Анны Ахматовой потерялся. Животное имеет рыжий окрас, его возраст около 16 лет, сам он спокойный. Сотрудники музея утверждают, что кот самостоятельно никогда не уходит дальше арки, которая ведет в сад.

Ося крупный кот с рыжим окрасом. Животное спокойное и кастрированное, его возраст около 16 лет. Фото: vk.com / Группа «ВКонтакте» Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Последний раз кота видели 8 октября, в саду Фонтанного дома, расположенного на Литейном проспекте 53. Сотрудники музея просят поделиться информацией о его местонахождении в группе «ВКонтакте» или по указанному там номеру телефона. Котика просят вернуть обратно как можно скорее, потому что коту необходимо наблюдаться у ветеринара и принимать препараты.

На странице музея во «ВКонтакте» также размещено видео, на котором видно, как в арке, ведущей в сад Фонтанного дома, девушка берет кота на руки и уносит. «Кота забрали <…> в ночь с 7 на 8 октября, около полуночи. <…> Надеемся, что Ося скоро вернется домой!» — написали в музее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга водитель сбил насмерть собаку и сбежал с места происшествия. Порода животного — такса.

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