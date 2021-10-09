Фрагмент фасада на в Василеостровском районе травмировал женщину

Сегодня в Василеостровском районе Санкт-Петербурга обрушился большой фрагмент фасада. Фото: "Google.Карты"

Сегодня в Василеостровском районе Санкт-Петербурга обрушился большой фрагмент фасада. Фото: "Google.Карты"

Сегодня в Василеостровском районе Санкт-Петербурга обрушился большой фрагмент фасада. В результате происшествия пострадала женщина. Об этом сообщает 78.ru.

В Василеостровском районе Петербурга на пересечении Среднего проспекта и 12-й линии В.О. со здания упал большой кусок штукатурки, который задел 33-летнюю девушку. Сейчас на месте происшествия находится скорая помощь и сотрудники МЧС.

В УК «Возрождение» информировали, что произошло аварийное обрушение штукатурки при проведении ремонтных работ. Здание 1917 года постройки. Ремонт фасада запланирован на 2022 год.

В данный момент пострадавшая доставлена в Мариинскую больницу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства после обрушения лепнины с фасада дома Малой Морской улице с дома №8 во вторник.