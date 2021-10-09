В Большом театре во время спектакля «Садко» рухнувшая декорация насмерть придавила актера

В Большом театре во время спектакля &#171;Садко&#187; рухнувшая декорация насмерть придавила актера
Трагический инцидент произошел во время оперы «Садко». Фото: Pixabay

В Большом театре на сцену рухнула декорация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актера», —говорит источник.

В результате происшествия погиб 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш.

Трагический инцидент произошел во время оперы «Садко». После произошедшего представление было отменено, зрителей попросили уйти.

Следственный комитет организовал проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский актер Дмитрий Жулин, известный своим уходом в монастырь, скончался в результате ДТП во Владимирской области.

большой театр Евгений Кулеш трагедия


 

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