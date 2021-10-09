В Большом театре во время спектакля «Садко» рухнувшая декорация насмерть придавила актера

Трагический инцидент произошел во время оперы «Садко». Фото: Pixabay

Трагический инцидент произошел во время оперы «Садко». Фото: Pixabay

В Большом театре на сцену рухнула декорация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Декорация упала на сцене во время оперы и насмерть придавила актера», —говорит источник.

В результате происшествия погиб 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш.

Трагический инцидент произошел во время оперы «Садко». После произошедшего представление было отменено, зрителей попросили уйти.

Следственный комитет организовал проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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