Gazeta.SPb публикует кадры с места пожара в историческом доме Чубакова на набережной Карповки

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вечером 9 сентября в историческом доме Чубакова в Петроградском районе Петербурге произошел пожар.

По первоначальным данным, горела кровля на площади 600 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали сто человек из горящего дома. Обошлось без жертв. В результате пожара никто не пострадал.

Причины и обстоятельства пожара будет выяснять прокуратура, которая организовала проверку.

В ликвидации возгорания принимали участие ликвидации 29 единиц техники и 128 человек личного состава.

Доходный дом Клавдия Григорьевича Чубакова построили в 1911-1912 годах архитектором Руфином Габе. В 2001 году КГИОП включил здание в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Сейчас в доме расположены жилые квартиры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокурор предлагал Беглову проверить ФКР за полгода до пожара в доме Чубакова.