Gazeta.SPb публикует кадры с места пожара в историческом доме Чубакова на набережной Карповки

Gazeta.SPb публикует кадры с места пожара в историческом доме Чубакова на набережной Карповки
В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Вечером 9 сентября в историческом доме Чубакова в Петроградском районе Петербурге произошел пожар.

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

По первоначальным данным, горела кровля на площади 600 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров.

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Спасатели эвакуировали сто человек из горящего дома. Обошлось без жертв. В результате пожара никто не пострадал.

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Причины и обстоятельства пожара будет выяснять прокуратура, которая организовала проверку.

В ликвидации возгорания принимали участие ликвидации 29 единиц техники и 128 человек личного состава.

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Доходный дом Клавдия Григорьевича Чубакова построили в 1911-1912 годах архитектором Руфином Габе. В 2001 году КГИОП включил здание в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Сейчас в доме расположены жилые квартиры.

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокурор предлагал Беглову проверить ФКР за полгода до пожара в доме Чубакова.

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