В Петербурге резко выросло число желающих привиться от ковида

В Петербурге резко выросло число желающих привиться от ковида
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Петербурге выросло число жителей, желающих привиться от коронавируса.

По данным Комздрава, за пятницу число уникальных пациентов, привитых от коронавируса впервые, составило 9 496, из которых «Спутником Лайт» первично привиты 5012 горожан.

— Всего за сутки с учётом второго компонента выполнено 13 791 инъекций бюджетной вакциной, — рассказали в Смольном

Число привитых коммерческой вакциной «Спутник Лайт» на сегодняшний день составляет 11 109.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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