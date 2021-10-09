В Лужском районе пожар унес жизнь одного человека

Вечером 9 октября в Лужском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило около 21:20. На территории СНТ «Испытатель» загорелся двухэтажный дом.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате пожара погиб мужчина. Личность погибшего устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ликвидации пожара возгорания на набережной реки Карповки привлекли более 30 пожарных, но огонь потушить пока не удалось. Ранг пожара был поднят до 3.