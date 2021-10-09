Эпидемиолог назвал условие для введения нового локдауна в России

Эпидемиолог назвал условие для введения нового локдауна в России
По его словам, вероятность введения нового локдауна есть, если коронавирус получит возможность воздействовать на организм совместно с другой инфекцией.. Фото: pixabay.com

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков озвучил условие для введения повторного локдауна в России.

«На мой взгляд, повторный локдаун может быть введен в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. Но вероятность появления такого штамма мала», — приводит его слова ura.ru.

По его словам, вероятность введения нового локдауна есть, если коронавирус получит возможность воздействовать на организм совместно с другой инфекцией.

С начала пандемии в России выявлено 7 746 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 215 453 летальных исхода, выздоровели 6 840 845 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что население страны еще не адаптировалось к новой болезни, из-за чего переводить ее в разряд «привычных» пока рано. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

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