В Татарстане потерпел крушение самолет с парашютистами

В Татарстане потерпел крушение самолет с парашютистами
Самолет упал в городе Мензелинск на востоке Татарстана. Фото: Ростех

В Татарстане потерпел крушение самолет. На борту были парашютисты. Всего в самолете находилось 22 человека. Два человека — экипаж.

Самолет упал в городе Мензелинск на востоке региона. Об этом сообщает ГУ МЧС.

Сотрудники МЧС уже выехали на место происшествия. Отмечается, что погибли 19 человек. В каком состоянии находятся еще три человека, не известно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Зеленоградском округе пенсионер упал при попытке взлететь на самодельном летательном аппарате. Инцидент произошёл в районе посёлка Дунаевка. Проводится проверка сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. В Зеленоградском районе Калининградской области совершил жесткую посадку самодельный летательный аппарат. В результате пострадал 84-летний мужчина. Находившийся на борту пилот остался жив и был доставлен в больницу.

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