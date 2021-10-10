В Ленобласти коронавирусом заразились еще 273 человека

В Ленобласти коронавирусом заразились еще 273 человека
В Ленобласти выявили новые случаи коронавируса. Фото: Unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 273 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 71 678 случаев ковида. При этом выздоровело 53 713 пациента, в том числе 227 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 490.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Лидером стала Москва — 4 610 случаев. На третьем месте Московская область — 2 026.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19.

ленобласть оперштаб статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Первокурсник открыл стрельбу у гимназии СПбГУ
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки выявили 28,6 тысячи случаев коронавируса
В результате пожара в доме Чубакова пострадали 24 квартиры
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 273 человека
Коронавирусом в Петербурге заболели еще 2,8 тысячи человек
У хозяина квартиры на Королева нашли 12 кустов и пять пакетов марихуаны
«Билайн» 14 октября представит обновленный бренд
Восьмилетняя девочка госпитализирована после ДТП на Полюстровском
На борту разбившегося в Татарстане самолета был петербуржец