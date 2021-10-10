В Ленобласти коронавирусом заразились еще 273 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 273 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 10 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 71 678 случаев ковида. При этом выздоровело 53 713 пациента, в том числе 227 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 490.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Лидером стала Москва — 4 610 случаев. На третьем месте Московская область — 2 026.

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