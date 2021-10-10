В Красном селе загорелась трехкомнатная квартира

В Красном селе загорелась трехкомнатная квартира
В половине одиннадцатого утра огонь полностью потушили. Фото: Baltphoto

Очередное происшествие случилось в Красносельском районе Северной столицы.

Сегодня, 10 октября в половине десятого утра поступило информация о пожаре по адресу: ул. Освобождения, д. 25, корп.2. В трехкомнатной квартире загорелась комната. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В половине одиннадцатого утра огонь полностью потушили. Отмечается, что никто не пострадал.

Пожар тушили 12 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в историческом доме Чубакова в Петроградском районе Северной столицы, наконец, потушили. Это произошло в воскресенье, в шесть утра. Накануне в семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Ранг пожара поднимали до третьего. Огонь тушили около 12 часов. Из здания эвакуировали 100 человек. В результате пожара никто не пострадал.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу красное село пожар происшествие санкт-петербург


 

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