«Билайн» 14 октября представит обновленный бренд

В четверг, 14 октября «Билайн» представит новый логотип. Это еще не все обновления оператора связи. Компания также анонсирует новые подходы к работе с клиентами.
Так, обновление затронет не только логотип организации, но и поменяется позиционирование компании. В «Билайне» расскажут о новых тарифах и партнерах. Об этом сообщает ТАСС.
Компания анонсирует новые подходы к взаимодействию с клиентами.
В «Билайне» эту информацию не комментируют.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скорость мобильного интернета от МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла почти на треть. Это стало возможным благодаря прошедшей модернизации инфраструктуры и строительству новых базовых станций как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах. Обновления коснулись более 2 000 базовых станций, еще около 90 БС компания запустила впервые.