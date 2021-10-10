«Билайн» 14 октября представит обновленный бренд

&#171;Билайн&#187; 14 октября представит обновленный бренд
В "Билайне" расскажут о новых тарифах и партнерах. Фото: flickr.com

В четверг, 14 октября «Билайн» представит новый логотип. Это еще не все обновления оператора связи. Компания также анонсирует новые подходы к работе с клиентами.

Так, обновление затронет не только логотип организации, но и поменяется позиционирование компании. В «Билайне» расскажут о новых тарифах и партнерах. Об этом сообщает ТАСС.

Компания анонсирует новые подходы к взаимодействию с клиентами.

В «Билайне» эту информацию не комментируют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скорость мобильного интернета от МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла почти на треть. Это стало возможным благодаря прошедшей модернизации инфраструктуры и строительству новых базовых станций как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах. Обновления коснулись более 2 000 базовых станций, еще около 90 БС компания запустила впервые.

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