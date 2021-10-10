В результате пожара в доме Чубакова пострадали 24 квартиры

В результате пожара в доме Чубакова пострадали 24 квартиры
Накануне в семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb.Валентин Егоршин

В результате пожара в доме Чубакова на набережной реки Карповки пострадали 24 квартиры. Доступ к квартирам уже предоставили.

Сейчас аварийные бригады восстанавливают электро- и теплоснабжение в доме. Ситуацию держит по контролем администрация Петроградского района. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на пресс-службу администрацию района.

По факту пожара проверку начал Следственный комитет Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала пожар в историческом доме Чубакова в Петроградском районе Северной столицы, наконец, потушили. Это произошло в воскресенье, в шесть утра. Накануне в семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Ранг пожара поднимали до третьего. Огонь тушили около 12 часов. Из здания эвакуировали 100 человек. В результате пожара никто не пострадал.

новости СПб Петроградский район пожар происшествие санкт-петербург


 

Новости партнеров
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки выявили 28,6 тысячи случаев коронавируса
В результате пожара в доме Чубакова пострадали 24 квартиры
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 273 человека
Коронавирусом в Петербурге заболели еще 2,8 тысячи человек
У хозяина квартиры на Королева нашли 12 кустов и пять пакетов марихуаны
«Билайн» 14 октября представит обновленный бренд
Восьмилетняя девочка госпитализирована после ДТП на Полюстровском
На борту разбившегося в Татарстане самолета был петербуржец