В Ростовской области расширили перечень граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса

Роспотребнадзор расширил список категорий граждан, для которых прививка от ковида обязательна в Ростовской области.

Теперь к ним относятся: работники организаций, занимающиеся гостиничным делом и туризмом, курьеры и доставщики, заводчане и волонтеры. Такое постановление опубликовали накануне на сайте регионального Роспотребнадзора.

Летом ведомство ввел обязательную прививку в Ростовской области для продавцов, учителей, официантов, госслужащих, совершеннолетних студентов и индивидуальных предпринимателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые усомнились в гипотезе американского специалиста о том, что коронавирус эволюционировал в теле шахтера из Китая в течение 10 лет. Доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что ученым важно застолбить ту или иную тему, высказать свою гипотезу.