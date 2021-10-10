В ВОЗ сравнили пандемию с марафоном, где человечество прошло 60% пути

В ВОЗ сравнили пандемию с марафоном, где человечество прошло 60% пути
По данным ВОЗ, потребуется около 11 млрд доз вакцин, чтобы вакцинировать 70% населения земли. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В организации считают, что в борьбе с коронавирусной инфекцией возможна встреча с «неожиданной горой», сообщает «RT».

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан рассказала газете «SonntagsBlick», что человечество прошло 60% пути в борьбе с вирусом. Она метафорично сравнивает меры, в том числе вакцинацию с марафонским забегом.

Однако по ее мнению, слишком много неизвестного связано с COVID-19, намекая на появление новых разновидностей вируса. Поэтому возможно, что перед людьми на пути может встать новое препятствие, которое Сваминатан образно сравнивает с внезапно появившейся горой.

Кроме того, представитель ВОЗ сделала акцент на неоднородности охвата вакцинацией разных стран. Так, в одних государствах получили прививку 70-80% населения, а в Африке менее 4%. Это может привести к появлению новых вариантов SARS-CoV-2.

По информации ВОЗ, необходимо всего около 11 млрд доз вакцин от коронавируса, чтобы охватить 70% населения мира. По данным на сентябрь 2020 года в всех странах использовали 6,5 млрд доз вакцин.

Ранее Gazeta.SPb писала, в Северную столицу завезено более 51 тысячи доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона».

COVID-19 SARS-CoV-2 вакцина ВОЗ коронавирус


 

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