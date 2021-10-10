Всех воронежских школьников переведут на дистант

Власти Воронежа рекомендуют работодателям перевести родителей школьников 1-4 классов на удаленный формат или отправить в отпуск. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Власти Воронежа рекомендуют работодателям перевести родителей школьников 1-4 классов на удаленный формат или отправить в отпуск. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

С 12 октября вступят в силу новые ограничения, которые коснутся учеников образовательных учреждений, спортподготовки и работы общепита. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство города.

Со вторника в Воронеже из-за угрозы эпидемии коронавируса учебные заведения и учреждении спортивной подготовки переходят на удаленный формат обучения. Недавно региональные власти планировали отправить на дистант только детей 5-8 и 10 классов.

Но сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией в городе было решено распространить онлайн-формат на всех учащихся школ без исключения. Это касается образовательных организаций всех форм собственности.

Власти считают, что перевод на удаленку или в отпуск сотрудников, у которых дети учатся в 1-4 классах, будет подходящим в данной ситуации решением со стороны работодателей.

С 12 октября учреждениям высшей школы и профессиональным образовательным организациям рекомендуется ведение лекций, практических и лабораторных работ в формате онлайн. Предприятия общепита в регионе могут работать только до 21 часа.

Напомним, в Воронежской области зафиксировано более 139 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровевших – 114 195 тысяч, умерших – 6117 человек. В ЦФО регион занимает 3-е место по смертности от COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb писала, для заболевших гриппом и COVID-19 одновременно существует высокий риск смерти.