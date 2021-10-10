Предмет, обнаруженный на Московском вокзале, оказался сувениром

Предмет, который стал причиной оцепление Московского вокзала в Петербурге, оказался сувенирной продукцией. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Предмет, который стал причиной оцепление Московского вокзала в Петербурге, оказался сувенирной продукцией. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Предмет, который стал причиной оцепление Московского вокзала в Петербурге, оказался сувенирной продукцией. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге специалисты-взрывотехники транспортного ОМОНа Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти завершили осмотр подозрительного предмета, найденного вечером в одном из чемоданов на рентгеновском аппарате личного багажа.

Как выяснили специалисты, подозрительный предмет оказался сувенирной продукцией в виде ручной гранаты.

Отмечается, что инцидент никак не повлиял на работу Московского вокзала. Опасности для окружающих найденный предмет не представляет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня специалисты ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти осмотрели и изъяли с целью утилизации гранату для игры в страйкбол на Приморском проспекте.