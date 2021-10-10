В Калининском районе балкон стал центром возгорания

Пожар случился вечером в Калининском районе. Возгорание началось на балконе.

В службу МЧС сегодня вечером около 20:46 поступило сообщение о возгорание на балконе однокомнатной квартиры. Все произошло по адресу Калининский район улица Вавиловых, дом 9, корпус 2.

В квартире на балконе площадью 2 квадратных метра горела обстановка. Огонь успел распространиться на площади 0,5 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать. Спасатели тушили пламя около 50 минут. К борьбе с пожаром было привлечено 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Пострадавших, судя по последним сведениям, не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в результате масштабного пожара в доме Чубакова на набережной реки Карповки пострадали 24 квартиры. Доступ к квартирам уже предоставили. Аварийные бригады восстанавливают электро- и теплоснабжение в доме. Ситуацию держит по контролем администрация Петроградского района.