Москвичку во время драки у Киевского вокзала вытолкнули под колеса электробуса

В пылу ссоры участники конфликта перешагнули физический барьер, что привело к смерти жительницы столицы. Фото: Baltphoto

В пылу ссоры участники конфликта перешагнули физический барьер, что привело к смерти жительницы столицы. Фото: Baltphoto

Женщина погибла на месте, 27-летний мужчина, толкнувший ее, задержан, сообщают «Вести». Вечером 10 октября на площади Киевского вокзала в столице между мужчиной и женщиной разгорелся конфликт, который перерос в драку.

По предварительной информации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», во время драки мужчина вытолкнул женщину под заднее колесо едущего электробуса. От полученных травм она скончалась на месте.

Сотрудники полиции задержали 27-летнего гражданина, его ожидает допрос со стороны следственных органов. На месте работают специалисты ДПС и оперативники Москвы, которые должны постановить картину событий, приведших к трагедии. На виновника гибели заведено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb писала, водитель автомобиля Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал свою вину в смертельном ДТП в Сочи. Отмечается, 40-летний мужчина решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу, от столкновения с Volkswagen погибли две пассажирки второй машины.