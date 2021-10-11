Росприроднадзор составил рейтинг российских городов-загрязнителей

Росприроднадзор составил рейтинг российских городов-загрязнителей
Места распределялись по концентрации крупнейших промышленных заводов, использующих грязные виды топлива. Фото: pixabay.com

Росприроднадзор составила рейтинг самых грязных городов России.

В список вошли Череповец, Норильск, Липецк, Новокузнецк, Рефтинский (Свердловская область), Магнитогорск, Междуреченск, Уфа, Воркута и Ангарск. Места распределялись по концентрации крупнейших промышленных заводов, использующих грязные виды топлива. Об этом сообщила глава ведомства в сфере природопользования Светлана Радионова на своей страничке в Instagram.

В этих городах есть такие предприятия, как: „Норникель“, „Русал“, „Мечел“, „СУЭК-Кузбасс“, „Сибантрацит“, „Евраз“, „Газпром нефть“, ПАО НК „Роснефть“, ПАО „Лукойл“ и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что горожане заметили маслянистые пятна в акватории Невы в Василеостровском районе Петербурга. Росприроднадзор по Северо-Западу начал проверку. Радужные разводы петербуржцы заметили на реке 24 и 26 сентября.

грязные города предприятия рейтинг росприроднадзор экология


 

Новости партнеров
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
По стопам Гагарина: как западные СМИ оценили полет Пересильд и Шипенко на МКС
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росприроднадзор составил рейтинг российских городов-загрязнителей
В Приморье вводится обязательная вакцинация от COVID-19
На Бухарестской улице сгорел «ГАЗ»
Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая из-за выявленных ...
Ночью в Мартышкино сгорели гараж и две иномарки
Роспотребнадзор: Коронавирусом в среднем болеют 11 дней
В Ленобласти раскрыто похищение беременной жены бизнесмена из Гатчины
В Петербурге в понедельник ожидается до +13 градусов и без дождей