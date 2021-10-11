Росприроднадзор составил рейтинг российских городов-загрязнителей

Росприроднадзор составила рейтинг самых грязных городов России.

В список вошли Череповец, Норильск, Липецк, Новокузнецк, Рефтинский (Свердловская область), Магнитогорск, Междуреченск, Уфа, Воркута и Ангарск. Места распределялись по концентрации крупнейших промышленных заводов, использующих грязные виды топлива. Об этом сообщила глава ведомства в сфере природопользования Светлана Радионова на своей страничке в Instagram.

В этих городах есть такие предприятия, как: „Норникель“, „Русал“, „Мечел“, „СУЭК-Кузбасс“, „Сибантрацит“, „Евраз“, „Газпром нефть“, ПАО НК „Роснефть“, ПАО „Лукойл“ и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что горожане заметили маслянистые пятна в акватории Невы в Василеостровском районе Петербурга. Росприроднадзор по Северо-Западу начал проверку. Радужные разводы петербуржцы заметили на реке 24 и 26 сентября.