Мужчина нашел две гранаты в купленной квартире на Институтском

Мужчина нашел две гранаты в купленной квартире на Институтском
Место происшествия. Фото: google.com/maps

В Выборгском районе Петербурга житель Орла купил квартиру и при разборе старых вещей нашел две гранаты.

Мужчина сообщили об этом в полицию. Боеприпасы забрали на экспертизу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 10 октября, в полицию поступило сообщение от 27-летнего жителя Орла. По его словам, он купил квартиру на Институтском проспекте и нашел в шкафу гранаты.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Квартира была приобретена у 48-летнего петербуржца 16 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге, утром, на станции метрополитена «Пионерская» в ходе досмотра у пассажира обнаружили две гранаты.

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