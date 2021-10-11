В Китае обвинили США в попытке давления на «Северный поток — 2»

В Китае обвинили США в попытке давления на &#171;Северный поток — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что «Северный поток-2» должен помочь урегулировать энергетический кризис в Европе, но Соединенные Штаты ради своих геополитических интересов вмешиваются и подавляют подобные проекты.

«США, исходя из своих геополитических интересов, монополизируют европейский рынок энергоресурсов, прибегают к различным мерам для создания помех и оказания давления на соответствующие проекты», — приводит его словам РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

Китай северный поток - 2 США


 

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