На Гатчинском шоссе Ford сбил велосипедиста

На Гатчинском шоссе Ford сбил велосипедиста
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

В Ленобласти мужчина на велосипеде попал под колеса автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел утром 10 октября в Волосовском районе в поселке Кикерино на Гатчинском шоссе, дом 6А. По предварительной информации, автомобиль Ford вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину, которому на вид 50 лет.

По словам водителя, пострадавший на велосипеде перевозил на оконную раму и пластиковые панели.

В результате происшествия он в тяжелом состоянии без сознании был госпитализирован в реанимацию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущая Ксения Собчак получила многочисленные травмы в ДТП в Сочи, в котором погиб один человек.

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