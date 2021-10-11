На Гатчинском шоссе Ford сбил велосипедиста

В Ленобласти мужчина на велосипеде попал под колеса автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел утром 10 октября в Волосовском районе в поселке Кикерино на Гатчинском шоссе, дом 6А. По предварительной информации, автомобиль Ford вне зоны пешеходного перехода сбил мужчину, которому на вид 50 лет.

По словам водителя, пострадавший на велосипеде перевозил на оконную раму и пластиковые панели.

В результате происшествия он в тяжелом состоянии без сознании был госпитализирован в реанимацию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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