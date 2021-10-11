Спасатели потушили пожар на Рябовском шоссе

В понедельник, 11 октября, в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 11:47. Очевидцы заметили дым на Рябовском шоссе, 9 и вызвали экстренные службы.

В двух цельнометаллических, размером 5Х6 метров контейнерах, происходило горение обстановки на общей площади 30 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 12:41.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ликвидации пожара возгорания на набережной реки Карповки привлекли более 30 пожарных, но огонь потушить пока не удалось. Ранг пожара был поднят до 3.