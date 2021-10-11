Роскачество обнаружило в наггетсах листерии и кишечную палочку

Роскачество исследовало наггетсы 20 разных марок. В некоторых товарах нашли бактерии кишечной палочки, листерии и другие нарушения.

Однако, в куриных наггетсах не обнаружили тяжелые металлы и токсичные элементы в количествах, опасных для здоровья. Этот продукт нельзя полностью назвать безопасным и есть без термической обработки, потому что в продукции некоторых брендов обнаружили нарушения на микробиологическом уровне. Об этом сообщает ТАСС.

В Роскачестве отметили, что небольшое превышение бактерий нашли в Metro Chef, Perfetto, «ВкусВилл» и «Мясницкий ряд». В «Золотом петушке» обнаружили кишечную палочку, а в полуфабрикатах «ВкусВилл» и «Мясницкий ряд» выявлены листерии — бактерии, способные размножаться в еде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество опровергло факт мошенничества через Госуслуги.