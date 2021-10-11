Во вторник в Ленобласти пройдут дожди

Во вторник в Ленобласти пройдут дожди
Ожидается небольшой дождь. Фото: Baltphoto

Во вторник, 11 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью обойдется без существенных осадков, днем местами пройдет слабый дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне +2…+7 градусов, местами похолодает до -2 градусов, днем столбики термометров покажут +7…+12 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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