Во вторник в Ленобласти пройдут дожди

Во вторник, 11 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью обойдется без существенных осадков, днем местами пройдет слабый дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне +2…+7 градусов, местами похолодает до -2 градусов, днем столбики термометров покажут +7…+12 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!