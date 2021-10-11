Семь причин, по которым заканчиваются твои отношения

Если один роман заканчивается стремительнее предыдущего, то это веский повод задуматься – не допускаешь ли ты распространенных ошибок?

От одних женщин мужчины бегут как от огня, а с другими остаются, несмотря ни на что. Почему так происходит? Романтические отношения – это не только влечение, но и ежедневная работа. Сегодня мы поговорим о семи распространённых ошибках, которые чаще всего рушат твои планы на крепкий союз и брак. Зная их, вы с легкостью «привяжете» к себе любого. Давайте разбираться.

Желание изменить

Многие влюбленные женщины убеждены, что смогут изменить своего избранника. Отучат его выпивать по выходным, играть в компьютер, пропадать с друзьями. Они не осознают, что перед ними давно сформировавшаяся личность, со своими взглядами и желаниями. Чтобы не разочароваться, стоит сразу задуматься: согласны ли вы принимать недостатки своего партнера? Если да, то будущее у таких отношений есть. Если нет, то нужно искать кого-то другого.

Каждый хочет безусловной любви – помните об этом.

Постоянные упреки

Постоянные конфликты и упреки не сделают крепкими ни одни отношения. Сначала мужчина будет терпеливо выслушивать, но в какой-то момент ему надоест, и он захочет расстаться. Это не значит, что нельзя говорить о проблемах. Важно делать это правильно — четко объясняя свое недовольство, без эмоций и обвинений.

Нет поддержки

Многим из нас нужна не только любовь, но и человек, который будет рядом и в радости, и в печали. Мужчина, который не чувствует поддержку, может запросто найти другую женщину – ту, которая будет с ним в любой ситуации. Вспомните, как бывает приятно слышать комплименты? Поверьте, любой человек нуждается в этом.

Скука

Чтобы в отношениях было не только безопасно, но и интересно, нужно пытаться разнообразить их чем-то. Не забывайте ходить периодически на свидания, делать друг другу сюрпризы, удивлять и радовать. Нет разницы, как давно вы вместе – только ты и он решаете, сколько будет длиться конфетно-букетный период.

Контроль

Каждому нужно личное пространство, а также возможность побыть наедине с собой. Не нужно постоянно писать или звонить своему избраннику, отслеживать его социальные сети и выискивать в списке контактов потенциальных любовниц. Ревность, недоверие, зацикленность – все это губит даже самые нежные отношения.

Нет развития

Некоторые, найдя партнера, делают их центром Вселенной. Заполучив любовь, женщины, да и мужчины, могут перестать развиваться. Это приводит к тому, что вам становится скучно – не только друг с другом, но и с собой. Оттого появляются ссоры, скука, желание расстаться.

Важно разнообразить свой досуг: найти хобби, поддерживать контакты с друзьями, заняться интересным проектом. Рядом с успешным, активным, развивающимся партнером кому угодно будет комфортно и интересно.

Страх перед сложностями

Вам хочется, чтобы все было ровно, а при столкновении со сложностями руки опускаются вниз. Важно понимать, что нет отношений без ссор, обид и конфликтов. К таким моментам стоит отнестись философски, ведь никто и ничто не идеально. А если всю жизнь провести в поиске безупречно подходящего человека, можно остаться в одиночестве.

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