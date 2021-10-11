Подросток погиб под колесами поезда в Царском Селе

Подросток погиб под колесами поезда в Царском Селе
Трагический инцидент произошел утром 11 октября. Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

На железнодорожной станции Царское Село поезд сбил 14-летнего подростка. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Трагический инцидент произошел утром 11 октября.

По предварительной информации, мальчик переходил железнодорожные пути, когда его сбил локомотив. От полученных ранений подросток скончался на месте происшествия.

Проводится проверка. Надзорное ведомство проверит все обстоятельства произошедшего, а также исправность запрещающих знаков в зоне повышенной опасности.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что с начала года в Ленобласти на Октябрьской железной дороге увеличилось число аварий. В основном это случается из-за транспорта, который выезжает на переезд прямо под поезда.

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