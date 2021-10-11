Утюг, чайник, стакан и тостер: странные по форме дома Петербурга

Петербург богат не только на классические здания, которые можно увидеть в любом путеводителе. Город также славится и странными по форме сооружениями, увидеть которые не менее любопытно.

Горожан и туристов могут удивить или даже рассмешить такие дома, которые получили название: колбаса, утюг, чайник, стакан, тостер.

Самым возрастным из списка стал «Дом-утюг». Он появился на Садовой улице, 128, набережной Фонтанки, 199 в 1911–1912 годах. Архитектором выступил Василий Шауба, который запланировал сделать фасады здания в стиле неоклассицизма. Однако задуманное водворить в жизнь не вышло, у заказчицы начались проблемы с финансами. «Утюгом» петербуржцы назвали дом потому, что на пересечении набережной Фонтанки и Садовой улицы он имеет острый угол. Несколько лет назад Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не стал присваивать дому статус памятника. Специалисты уверены, здание типично для застройки того времени.

«Дом колбаса» располагается по Бабушкиной улице, 61. Его возвели еще в 1932 году по задумке неизвестного архитектора. Однако есть предположение, что автором проекта мог быть Григорий Симонов. «Колбасой» дом обозвали потому, что его длина составляет порядка 300 метров. Строение буквально бесконечное, также поражает его изгиб. Равных «колбасе» в Ленинграде того времени не было. Здание представляет собой секционный жилой дом. Так, на каждом этаже повторяется одна и та же группа квартир. Изначально обитателями постройки должны были стать рабочие, поэтому квартиры были коммунальные, большая часть из них — трехкомнатные. Ванной комнаты и горячего водоснабжения в них предусмотрено не было.

Третьим по дате постройки стал «дом-стакан». Он появился на Будапештской улице, 103 в 1970–80-е годы. Такую форму архитекторы А. Н. Корнилова, М. П. Панфилова и Л. В. Трусова решили придать дому потому, что он был предназначен для общежитий. В центре здания расположили шахту лифта, вокруг — коридор в виде кольца. Найти нужную квартиру было довольно просто. Двигаться было можно в любую сторону. В связи с тем, что строение должно было использоваться как общежитие, кухонь в квартирах не было, однако со временем жители дома сделали перепланировку.

Еще один необычный дом располагается на Малоохтинском проспекте, 64. Свое название «чайник» он получил из-за формы. 21-этажное строение входит в состав делового комплекса «Санкт-Петербург Плаза». Оно появилось на набережной в 2008–2011 годах. Проектом занималось архитектурное бюро «Евгений Герасимов и партнеры». Сегодня внутри стеклянного дома располагается главный офис банка «Санкт-Петербург». Лобби здания покрыто стеклянными панелями. На них изображены исторические банки Петербурга. Интерьерами «чайника» занималось московское дизайнерское бюро «SPEECH Чобан/Кузнецов» и немецкое «Tchoban Voss Architekten».

На том же Малоохтинском проспекте, 45 расположился еще один дом, место которому «на кухне». «Дом-тостер» сегодня — это бизнес-центр, официальное название которого Eightedges. Переводится как «восьмерки». Строение появилось здесь в 2014 году. Автором проекта выступило английское архитектурное бюро Grimshaw. «Тостер» полностью стеклянный, поэтому в нем отражается Нева и достопримечательности Северной столицы, расположенные вблизи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице в каждый дом стали внедрять систему погодного регулирования. Система позволяет жильцам регулировать температуру в своей квартире и потребление. С помощью нее можно экономить от 15 до 30% топливно-энергетических ресурсов. До 2038 года хотят подключить к такой системе все дома в городе на Неве. В настоящее время разрабатывается законодательный проект, согласно которому подключение к этой системе будет отдельным видом услуг в рамках капитального ремонта.