Все дома Петербурга планируют подключить к системе погодного регулирования

. С помощью этой системы можно экономить от 15 до 30% топливно-энергетических ресурсов. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

. С помощью этой системы можно экономить от 15 до 30% топливно-энергетических ресурсов. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

В Северной столице в каждый дом стали внедрять систему погодного регулирования. Об рассказал председатель Жилищного комитета Виктор Борщев.

По его словам, система позволяет жильцам регулировать температуру в своей квартире и потребление. С помощью нее можно экономить от 15 до 30% топливно-энергетических ресурсов.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», специалист отметил, что в Северной столице к системе погодного регулирования уже подключены 360 домов. Планируется от 100 до 200 домов в год подключать к этой системе. До 2038 года хотят подключить к такой системе все дома в Петербурге.

Также глава Жилищного комитета заявил, что в настоящее время разрабатывается законопроект, чтобы подключение к этой системе было отдельным видом услуг в рамках капитального ремонта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 20 сентября «Теплосеть Санкт-Петербурга» начала постоянную подачу тепла всем потребителям.