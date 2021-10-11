Число петербуржцев с коронавирусом в стационарах превысило 6500 человек

Число петербуржцев с коронавирусом в стационарах превысило 6500 человек
Также в Петербурге работает 174 прививочных пункта. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За эти сутки в больницы Северной столицы с ковидом и пневмониями поступили 333 петербуржца, выписали 122 человека. Всего на лечении сейчас 6 533 человека, в реанимации — 594, подключены к ИВЛ — 266.

На данный момент больных ковидом в Петербурге принимают 17 больниц, развёрнуто 8 326 коек, из которых 37% свободны. На амбулаторном лечении 30 179 петербуржцев, на карантине — 3 183. Об этом сообщает оперштаб.

Также в Петербурге работает 174 прививочных пункта. От ковида привились 1 млн 741 тысяча жителей Северной столицы. Запас вакцины от ковида в городе составляет 899 тысяч доз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 200 классов в Екатеринбурге перешли на удаленку из-за случаев заражения ковидом. Так, в связи со случаями выявления заболеваний у школьников и в целях профилактики на дистанционное обучение перевели 207 классов.

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